Intervento al "leccio dei Cappuccini"

MONTEVARCHI

Partono gli interventi ad uno degli alberi più conosciuti del Valdarno, il "Leccio dei Cappuccini", che da oltre 500 anni sorge nel piazzale dell’omonimo convento e domina la città di Montevarchi. Nell’ambito di una delibera regionale approvata lo scorso mese di aprile per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano e a seguito di contributi a favore dei comuni per la gestione, la conservazione e la valorizzazione degli alberi monumentali, il Comune di Montevarchi, ad agosto, ha presentato la propria candidatura per interventi di conservazione e valorizzazione di questo gigante della natura. A fine ottobre sono arrivate, dalla Regione Toscana, le risorse richieste. A quel punto l’amministrazione comunale ha richiesto e ottenuto un preventivo al Consorzio Sinergia Verde di Borgo San Lorenzo per un intervento di potatura di parti seccaginose dell’albero e per l’installazione di un sistema di bande di espansione. Tramite un procedimento diretto, nei giorni scorsi, sono stati quindi affidati i lavori, per un impegno di spesa di poco superiore ai 5.000 euro.

Il leccio, conosciuto anche al di fuori dei confini regionali, probabilmente fu messo a dimora negli anni in cui fu fondato il convento, attorno al 1538. Ha una circonferenza del tronco di 4,7 metri e un’altezza di 15 metri. Le sue condizioni di salute sono buone, anche perchè le radici sono forti e lo ancorano molto bene al suolo, garantendone la stabilità. Analizzando il tronco, ad una certa altezza si divide in due branche principali, formando una chioma sdoppiata che guardandola dal basso sembra avere la forma di un cuore. Ha la "veneranda" età di 500600 anni, è uno dei più longevi d’Italia ed è diventato un simbolo della città di Montevarchi, che domina con il suo sguardo imponente.

Marco Corsi