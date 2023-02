Interventi d’emergenza nella neve Addestramento congiunto al Parco

CASENTINO

Addestramento congiunto dei Carabinieri Forestali e degli operatori del Soccorso Alpino a Campigna nelle foreste coperte in questi giorni da un alto manto di neve. Hanno partecipato 13 tra istruttori, tecnici e sanitari del Soccorso Alpino e 12 carabinieri provenienti da varie località della Toscana. Tutte persone che si sono trovate ad operare anche nel Parco del Casentino. La prima parte del corso è stata articolata in una sessione teorica plenaria di aggiornamento e approfondimento delle tecniche di ricerca, norme di autosoccorso, soccorso organizzato, trattamento di base dell’ipotermia e approccio sanitario nelle persone travolte da valanga. La seconda sessione dell’addestramento ha visto i gruppi cimentarsi in esercitazioni pratiche, tenute in ambienti coperti di neve con l’utilizzo di tecniche di sondaggio e ricerca.

E’ stato poi allestito un vero e proprio "campo valanga" in zona impervia innevata con intervento di squadre di Carabinieri Forestali e personale del Soccorso alpino con simulazione di recupero di persone travolte dalla neve. L’evento è stato occasione di confronto e aggiornamento per gli uomini dei due Corpi dello Stato che si trovano spesso ad operare insieme proprio in soccorso alle persone nelle foreste, dove non è poi così semplice operare.

So.Fa.