Interventi alla scuola materna Soci avrà il suo polo rinnovato

BIBBIENA

Vanno avanti i lavori alla nuova scuola materna di Soci, nel comune di Bibbiena. L’edificio, realizzato grazie ad un investimento di 2 milioni 300 mila euro ottenuto da fondi ministeriali dedicati alla costruzione di nuovi immobili scolastici e grazie ad un’attenta programmazione che caratterizza ormai da anni il modo di lavorare degli uffici tecnici del comune di Bibbiena per ottenere finanziamenti, sorgerà nella cittadella scolastica che ospita anche l’asilo nido, la scuola primaria e la secondaria di primo grado. Caratterizzata da spazi e arredi innovativi, la nuova scuola materna sarà consegnata ai bambini entro il 2023.

"I lavori stanno andando avanti molto bene – commenta il sindaco Filippo Vagnoli – possiamo dire che entro la fine di questo anno la nuova scuola dell’infanzia di Soci sarà pronta per essere consegnata ai bambini. Ogni aula è una micro scuola con tutte le comodità e gli spazi adeguati per le attività dei gruppi ovvero spazi educativi, bagni e spazi ricreativi. La luce è un’altra caratteristica che lega questi micro mondi super attrezzati, così come l’amplissima hall. Abbiamo puntato su nuovi arredi di tipo interattivo che consentiranno metodi di insegnamento e apprendimento molto innovativi. La scuola inoltre sarà dotata di ampi spazi esterni".