Interinali davanti ai concorsisti. Chiassai: "Schiaffo ingiustificato"

MONTEVARCHI"La regione parla tanto di tutela e rispetto ma intanto calpesta la dignità di 1.690 Oss". Silvia Chiassai Martini va dritta al punto, nella fattispecie alla graduatoria toscana del concorso per Operatori Socio Sanitari che anziché privilegiare coloro che sono praticamente in attesa dal 2021 si ricorre al personale interinale per coprire alcune posizioni vacanti all’interno delle varie strutture sanitarie: "Quelli partecipanti al concorso del 2021 - afferma il primo cittadino di Montevarchi - sono ancora in attesa di una chiamata e a loro infatti si è preferito ricorrere al personale interinale, ben 70 contratti di agenzia sono stati prorogati, come confermato dalla delibera dell’AOU di Careggi". La Chiassai mette bene in evidenza le sue personali perplessità per la decisione adottata: "Una scelta moralmente ingiustificabile che nega il diritto al lavoro a chi ha superato un concorso pubblico e si trova tuttora in una graduatoria valida ed attiva, aspettando il proprio turno. Una decisione che rappresenta un vero e proprio schiaffo alla dignità delle persone e alla meritocrazia nella sanità pubblica. Il comparto socio-sanitario ha bisogno di stabilità, di personale motivato e ben formato, in grado di garantire quotidianamente prestazioni di qualità ai cittadini e ai pazienti, perché, quindi, non assumere chi da anni aspetta una chiamata?". Indice puntato anche verso alcuni vertici della Regione Toscana con in testa Eugenio Giani: "Il Presidente Giani, l’Assessore Bezzini e tutto il PD devono dare una risposta chiara agli Oss, che non sono invisibili, sono persone che si sono impegnate per sostenere un concorso pubblico e sono risultate idonee. Spieghino i motivi per i quali si sceglie l’instabilità, nonostante i costi più alti sostenuti dalle aziende sanitarie nel ricorso alle agenzie interinali private".Una nuova stoccata verso il massimo esponente del Granducato: "Ora in campagna elettorale Giani promette attenzione al lavoro, salario minimo a 9 euro, forse vuole dire agli Oss di stare sereni in attesa del reddito di cittadinanza regionale? I toscani meritano di più – conclude la Chiassai- è giunto il momento di organizzare la sanità regionale in modo serio, trasparente e responsabile"Massimo Bagiardi