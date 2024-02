Intelligenza artificiale: opportunità e rischi. Medici, ricercatori e filosofi a confronto

Si parlerà di intelligenza artificiale giovedì 22, alle 17, nel Palazzo di Fraternita, nell’incontro organizzato dal gruppo Terziario Donna Confcommercio delle province di Firenze e Arezzo. L’associazione di categoria, in collaborazione con Associazione imprenditrici e donne dirigenti d’azienda, ha invitato alcuni esperti in materia, che interverranno sul palco prendendo in esame ciascuno un aspetto dell’intelligenza artificiale. Guido Alberto Casanova, ricercatore dell’Istituto per gli studi di politica internazionale, spiegherà le implicazioni geopolitiche dell’IA; l’avvocato Alberto Gambino, professore ordinario di diritto privato, parlerà di etica e tutela dei diritti, mentre il monaco camaldolese Claudio Ubaldo Cortoni, professore di storia della teologia al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, sottolineerà le implicazioni sociali dell’IA. Sul palco anche Filippo Annino, direttore FF dell’unità operativa complessa di urologia al San Donato e a Montepulciano, che porterà la sua esperienza nell’uso della robotica in medicina. A portare sul palco un caso di successo sarà anche Andrea Mazzini, general manager dell’azienda aretina Ars Automation, che offre soluzioni avanzate per l’automazione aziendale. A coordinare gli interventi sarà il direttore generale di Confcommercio Toscana, Franco Marinoni(nella foto), mentre la presidente di Terziario Donna Fi-Ar Sonia Dalla Ragione porterà i saluti delle imprenditrici. "L’intelligenza artificiale rappresenta un’innovazione destinata a cambiare le vite come è avvenuto per l’invenzione della scrittura o del primo computer – sottolinea il direttore Franco Marinoni – il mondo imprenditoriale deve prenderne atto e prepararsi ad affrontare le sfide".