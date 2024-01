Intanto Giani è atteso per presentare il suo ultimo volume

SANSEPOLCRO

Il presidente della Regione Toscana a Sansepolcro.

Non per affrontare questioni amministrative che interessano il territorio in riva al Tevere – magari l’occasione potrà essere propizia anche per questo – ma per presentare un libro. Eugenio Giani (nella foto) è infatti autore del volume "Cosimo I dei Medici", Giunti editore. Il testo sul principale protagonista della Toscana moderna sarà illustrato dallo stesso autore in un evento che è stato messo in calendario per venerdì 26 gennaio nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi.

Numerosi i suoi scritti sulla storia e identità di Firenze e della Toscana, in particolare "Festività fiorentine. Tradizioni e ricorrenze dell’anno" scritto assieme a Luciano Artusi e Anita Valentini, "Firenze giorno per giorno" e "Toscana giorno per giorno", dove a ogni data del calendario ha collegato nei vari secoli di storia l’episodio con cui si può evidenziare la rilevanza di personaggi, fatti ed eventi.