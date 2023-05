"Insieme possiamo" plaude Dinelli

"Salutiamo con piacere e soddisfazione il risultato di Ginevra Dinelli e degli altri candidati della Lista del Castagno a Caprese Michelangelo, che va ben oltre il 15% raccolto nella tornata elettorale. Dall’altra parte, c’era quasi l’intero arco parlamentare a ‘spartirsi’ posti di fatto già assegnati a una lista insolitamente corta". Così il movimento "Insieme Possiamo" torna sull’esito elettorale nel Comune valtiberino, ribadendo il concetto: "La presenza di una seconda lista, ricordiamo organizzata in meno di 48 ore, ha portato una ventata di novità, ha dato al paese la possibilità di una scelta, oltre ad aver consegnato alla campagna elettorale tematiche nuove che non sembravano far parte del patrimonio di quella che poteva essere la ex lista unica".