"Insieme per il Calcit". Un successo

CASTEL FOCOGNANO

Successo a Rassina dell’iniziativa "Insieme per il Calcit". Grazie al lavoro di tanti volontari, agli stand gastronomici e di oggettistica, alla pesca di beneficenza e alla ruota della fortuna, sono stati raccolti 1500 euro devoluti al Comitato Autonomo Per La Lotta Contro i Tumori del Casentino. La manifestazione che si è dimostrata un vero successo in termini di partecipazione e si è svolta dopo il triennio di stop dovuto alla pandemia in piazza Mazzini, che dopo i recenti interventi di rinnovamento e restauro, è tornata ad essere uno spazio sociale e centrale del paese con aree pedonali e una mobilità più sostenibile e vivibile a misura d’uomo, ma anche di sicurezza stradale. Qui è stato possibile far confluire tutti gli eventi programmati per la giornata dedicata al Calcit, e ospitare molti stand gastronomici e di oggettistica realizzati anche dai ragazzi del Centro Diurno Tangram di Rassina. Una festa che ha visto in piazza enti ed associazioni del paese, esercizi commerciali e tanti volontari che si sono rimboccati le maniche per rendere possibile questo evento.

"Per questo contribuito generoso e spontaneo – ha detto il sindaco Lorenzo Remo Ricci (nella foto) – voglio ringraziare una delle figure storiche e colonna portante delle iniziative paesane, l’infaticabile e inesauribile Lorenzo Rossi detto il Ghiotto, le signore Erika Rossi e Rina Piantini di Rassina ma in generale tutti i volontari che gratuitamente e a vario titolo si sono prestati per la riuscita di questa giornata all’insegna della solidarietà".