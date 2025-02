Innovazione e servizi a portata di cittadino: il Comune di Foiano accelera sulla transizione digitale

Arezzo, 11 febbraio 2025 – Il Comune di Foiano della Chiana compie un nuovo passo verso l’innovazione digitale con il lancio del nuovo sito istituzionale, realizzato grazie ai fondi del PNRR per la transizione tecnologica e l’accessibilità digitale.

Il nuovo portale è stato progettato per offrire ai cittadini un’interfaccia moderna, intuitiva e conforme alle linee guida AGID, garantendo un accesso più semplice e immediato ai servizi pubblici. “Le novità, però, non si fermano qui, dichiara Elena Bigliazzi assessore all’innovazione tecnologica.

A breve sarà disponibile anche l’App ufficiale del Comune di Foiano della Chiana, un ulteriore strumento che permetterà di ricevere aggiornamenti in tempo reale, consultare informazioni utili e accedere ai servizi comunali direttamente da smartphone.

Questo nuovo canale si affianca ai già attivi Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, AppIO, al sito comunale e al portale turistico, rafforzando la comunicazione istituzionale e la vicinanza ai cittadini. Abbiamo anche avviato il nuovo portale telematico per professionisti e i privati cittadini, finalizzato alla presentazione delle pratiche edilizie, accessibile direttamente dal sito istituzionale.

Grazie a questa piattaforma, prosegue Elena Bigliazzi, tecnici e utenti potranno inviare le proprie pratiche digitalmente e conservare un archivio personale, eliminando progressivamente la documentazione cartacea e rendendo le procedure più snelle ed efficienti.”

Un altro importante servizio rinnovato è l’attivazione gratuita dello SPID presso lo sportello anagrafe del Comune, un’iniziativa che ha già visto l’adesione di quasi 1000 cittadini e che rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione dell’identità e dei servizi pubblici.

“In questo percorso, dichiarazione ancora l’Assessora Bigliazzi, abbiamo anche deciso di aderire a Giraskuola, una piattaforma gratuita dedicata allo scambio di libri e materiale scolastico usato tra studenti e famiglie del territorio.

Questa iniziativa non solo favorisce il risparmio economico, ma promuove anche l’economia circolare e la riduzione degli sprechi, valori fondamentali per una comunità più sostenibile e solidale. Siamo convinti che l’innovazione tecnologica debba tradursi in servizi concreti per i cittadini.

Vogliamo una Foiano più digitale, accessibile ed efficiente, senza lasciare indietro nessuno. La transizione digitale, conclude Elena Bigliazzi, è una grande opportunità, e con questi nuovi strumenti andiamo a semplificare la vita quotidiana delle persone, migliorando al tempo stesso la sostenibilità del nostro Comune”.