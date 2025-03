Innovazione e scuola, al via il progetto . Incontro con Gse sulla sfida dell’energia

AREZZOArriva oggi ad Arezzo "Diamo energia al cambiamento" organizzato dal Gse, gestore servizi energetici, all’ITIS Galileo Galilei e alla Sala Borsa Merci. Tema dell’incontro sarà la transizione energetica: Gse incontra le scuole, i Comuni, le pubbliche amministrazioni e le partecipate pubbliche. L’occasione sarà anche valida per uno sportello informativo Cer in cui gli account manager specializzati Gse saranno a disposizione per incontri dedicati alle imprese, alla pubblica amministrazione e alle partecipate pubbliche sulle comunità energetiche, le configurazioni di autoconsumo e gli altri servizi Gse. L’Itis Galileo Galilei ospiterà l’evento della mattina ne "La transizione energetica: GSE incontra le Scuole". Dopo i saluti istituzionali, alle 9.40 gli interventi inizieranno con Paolo Arrigoni, presidente del Gse. Alle 10 il divulgatore e giornalista Luca Pagliari illustrerà "L’energia del cuore" mentre alle 10.20 Mariangela Giunti, comunicazione e Media Gse, e Danilo Cattani, staff presidente Gse, presenteranno agli studenti con il loro intervento "Un viaggio alla scoperta della transizione energetica. Focus sulle Comunità Energetiche Rinnovabili – CER". Nel pomeriggio, dalle 14.30, l’evento si trasferisce alla Borsa Merci con il saluto del sindaco Ghinelli.