Innocenti sindaco, il primo bilancio: "Dobbiamo lavorare sulla sicurezza"

di Claudio Roselli

Acquisizione di Palazzo delle Laudi, sicurezza e altre questioni di qualità nel periodo in cui Fabrizio Innocenti (nella foto) taglia il traguardo dei due anni da sindaco , essendo stato eletto – per la precisione – il 18 ottobre 2021 dopo il ballottaggio con Andrea Laurenzi. Per ciò che riguarda il primo dei capitoli elencati, sembra che la situazione sia in dirittura di arrivo: "Il lungo e paziente lavoro portato avanti sin dal nostro insediamento su questo versante – dice Innocenti – sta finalmente producendo fatti concreti. Mai come stavolta è vicina all’acquisizione di Palazzo delle Laudi, che permetterebbe di far cessare il salato affitto che per anni è stato versato nelle casse demaniali. Ritengo che tra la fine dell’anno e l’inizio del 2024 potremmo arrivare in porto alla questione, in modo tale da programmare al meglio la gestione di un bene finalmente tutto nostro. L’acquisizione è un’operazione più conveniente del prolungato pagamento dell’affitto". Sicurezza: dopo l’incontro in Prefettura e le prime disposizioni applicate il venerdì sera con la presenza di tutte le forze dell’ordine, ritiene che finalmente si potrà contrastare in maniera efficace questo problema?

"La sicurezza riguarda tutti i centri urbani, grandi o piccoli che siano. Da parte nostra, abbiamo investito risorse e avviato azioni per rendere più sicuro il Borgo, vedi l’installazione delle telecamere della videosorveglianza, con la lettura targhe agli accessi della città. Oltre a questo ci siamo mossi, anche con insistenza, per essere ascoltati in altri ambiti. La recente riunione in Prefettura, da noi espressamente richiesta, è servita a mettere le basi per aumentare la tutela urbana attraverso una più marcata presenza delle forze dell’ordine in orari e occasioni particolari, quando la città risulta più sensibile al problema".

La questione legata alla pavimentazione delle piazze con il cotto, ma anche sulle prime allo spostamento del biennio del liceo "Città di Piero" all’Ite, sta rendendo più freddi i rapporti con Fratelli d’Italia e quindi con la parte di centrodestra che sta all’opposizione? "I confini istituzionali sono marcati e chiari sin dalla scorsa campagna elettorale. C’è una maggioranza premiata dal voto, c’è una forza come Fratelli d’Italia che sta all’opposizione. Ognuna svolge il suo ruolo per l’incarico cui è stata destinata democraticamente. non è Roma, intesa come governo nazionale. Da parte nostra, dico che ci siamo sempre comportati con chiarezza e linearità su tutte le questioni nell’interesse della nostra comunità. Personalmente, ma è sensazione condivisa dall’intera maggioranza , ho poco compreso certi atteggiamenti di FdI nei confronti dell’istituzione Comune, vedi ad esempio l’argomento relativo al trasferimento del biennio del liceo all’Ite Pacioli. Ma – ripeto – stiamo parlando di due entità distinte, sia nel voto di due anni fa, sia oggi. L’importante è che ognuna operi per la tutela ".