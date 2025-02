Inno allo sfruttamento umano, "Uno, due, tre!" in scena al Dovizi

Stasera alle 21 al Teatro Dovizi di Bibbiena, va in scena Uno, due, tre! Lo spettacolo da Ferenc Molnar per l’adattamento e la regia de I Sacchi di Sabbia, porta in scena Giulia Gallo, Massimo Grigò, Annibale Pavone, Tommaso Taddei. Un sabba aziendale, un inno dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo, una ricognizione accurata dei superpoteri di un milionario terrestre. Un capitalista senza scrupoli si trova a dover affrontare un imprevisto: la figlia di un magnate americano affidatagli per un viaggio di istruzione, ha sposato un tassista anarchico ed è incinta. Il magnate sta per arrivare nel suo ufficio e la situazione sembra destinata a esplodere. Con solo un’ora a disposizione, il capitalista escogita un piano folle: trasformare il tassista proletario in un miliardario, cercando di evitare il disastro.

La stagione del Dovizi prosegue poi giovedì 6 marzo quando arriverà Elisabetta Salvatori con Delicato come una farfalla e fiero come un’aquila. Il mondo libero di Antonio Ligabue. L’ultimo appuntamento della stagione in abbonamento, mercoledì 26 marzo, è con Paolo Sorretino vieni devo dirti una cosa. Tutto quello che avrei sempre voluto dire a Paolo Sorrentino ma che non ho mai osato dirgli. Uno spettacolo di e con Giuseppe Scoditti.

Alla programmazione serale del teatro Dovizi di Bibbiena, si affianca il calendario di Uomini dalle stelle, la rassegna teatrale tutta dedicata a bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Uomini dalle stelle prosegue domenica 23 febbraio con una produzione Guardiani dell’Oca: in scena Robin Hood nel castello di Nottingham. Un’affascinante storia dal sapore antico, ricca di sorprese e colpi di scena con Tiziano Feola e Zenone Benedetto. Pupazzi di Ada Mirabassi. Età consigliata: dai 3 anni. Domenica 16 marzo Febo Teatro presenta Peter Pan di Claudia Bellemo, con Alice Centazzo, Massimiliano Mastroeni e Nicola Perin. Età consigliata: 3 – 10 anni. L’ultimo appuntamento è in programma domenica 23 marzo. Al Teatro Dovizi arrivano Pierino e il lupo.