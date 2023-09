Iniziata a Sansepolcro la parentesi rinascimentale de “Le Feste del Palio della Balestra”

Arezzo, 1° settembre 2023 – Con l’Offerta della Cera, tenutasi giovedì 31 agosto in una cattedrale gremita di persone, compresi i figuranti delle associazioni storiche cittadine, si è aperta a Sansepolcro la parentesi de “Le Feste del Palio della Balestra”. Una cerimonia significativa, nel rispetto di una tradizione iniziata secoli fa quando le autorità del borgo e i rappresentanti delle corporazioni donavano la cera al priore della chiesa principale per l’illuminazione dei luoghi sacri, il tutto anche a scopo augurale per la festa del giorno successivo, quella in onore di Sant’Egidio, uno dei fondatori di Sansepolcro. E venerdì 1° settembre in notturna (ore 21.15) e in abiti borghesi al campo di tiro “Luigi Batti” di Porta del Ponte, i balestrieri ordinari e i semplici cittadini di Sansepolcro che fanno preventiva richiesta alla società si sfidano nel Palio di Sant’Egidio, gara individuale storica dalla quale è poi originata la sfida con Gubbio. Saranno una settantina, in totale, i partecipanti, dei quali 17 non sono tiratori ordinari. Nel pomeriggio, alle 18 – altra tappa in scaletta da oramai una ventina di anni – la sala consiliare di Palazzo delle Laudi ospiterà la presentazione del drappo che domenica 10 verrà consegnato alla città vincitrice del Palio; un’altra significativa cerimonia, che oggi dovrebbe esserlo più che mai, dal momento che ancora nulla è trapelato sull’autore dell’opera che impreziosirà la pregiata stoffa.