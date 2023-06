Iniziano le vacanze e l’Ordine di Malta porta i gelati ai bambini del Thevenin

Arezzo, 14 giungo 2023 – In occasione dell’inizio delle vacanze scolastiche, i rappresentanti della Sezione aretina dell'Ordine di Malta, hanno consegnato ai dirigenti di Casa Thevenin, nella sede di via Sassoverde, i gelati donati dalla Conad di via Mecenate destinati ai bambini ospiti dell’Istituzione.

Il dottor Giuseppe Vescovo, Cavaliere di Grazia Magistrale in Obbedienza dell'Ordine, responsabile della sezione aretina, ha fatto notare che: "La Sezione aretina dell'Ordine di Malta dal 2018 si è impegnata al Thevenin attuando iniziative sia per sostenere la Fondazione sia per aiutare i bambini, ma questa realtà ci ha arricchiti sia sul piano personale, sia spirituale.»

Il pediatra Italo Farnetani, Professore universitario e Cavaliere di Grazia Magistrale dell’ Ordine di Malta, spiega: « Anche se il gelato rappresenta la scelta ideale per la merenda perché garantisce un giusto apporto di calorie e nutrienti, è molto importante anche l’aspetto sociale perché crea momenti di gioia, di condivisione e di aggregazione, oggi sempre più importanti per il rischio dell’isolamento determinato – conclude Farnetani – dall’attuale eccessivo uso di smartphone e PC».

Sandro Sarri, Presidente della Fondazione Casa Thevenin afferma: «Si consolida una tradizione assolutamente positiva per Casa Thevenin e per questo che vogliamo ringraziare la Conad di via Mecenate di Arezzo per la generosa, gustosa fornitura di gelati, che permetterà alle nostre ospiti di mangiare un alimento che stuzzica il palato di tutti.

Grazie come sempre alla Sezione Aretina dell'Ordine di Malta, retta dal Dr. Giuseppe Vescovo, vicina alla nostra realtà, vicina alle nostre ospiti, continuando un percorso sugli stili di vita alimentari fondamentale oggi e nel futuro.»