Inizia la grande estate dei concorsi pubblici Oltre ventimila candidati ad Arezzo Fiere

AREZZO

Arezzo Fiere e Congressi lancia l’estate dei concorsi pubblici, nel periodo estivo circa 20 prove per quasi 20.000 candidati da tutta Italia.

"Senza assolutamente perdere la nostra vocazione di cassa di risonanza positiva per l’economia del nostro territorio e per le sue imprese – spiega Ferrer Vannetti, il presidente dell’ente fieristico aretino – intendiamo dare il maggiore spazio possibile a tutto ciò potrà avere un impatto importante per un settore quale quello fieristico, che può diventare proprio uno dei fulcri della ripartenza economica dei territori".

"Stiamo già ospitando ed ospiteremo ancora nei mesi estivi, in collaborazione con agenzie specializzate, numerosi concorsi promossi da Regione, Estar e quindi Sanità Toscana e da altri Enti" continua. Arezzo Fiere si dimostra una sede versatile e polivalente, idonea ad ospitare in grandi spazi – parliamo di circa 20.000 metri quadrati – ed eventi di varia tipologia.

Secondo Vannetti "la sede di Arezzo Fiere è apprezzata dagli organizzatori dei concorsi anche per le dotazioni infrastrutturali informatiche e tecnologiche, e per gli impianti ed i sistemi di sicurezza. Insomma stiamo lavorando con intensità come consiglio d’amministrazione e con la piena collaborazione delle istituzioni".