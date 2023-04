Inizia la corsa alla Camera di commercio Si vota a novembre, i numeri del consiglio

Il consiglio della Camera di commercio ieri ha approvato all’unanimità la modifica statutaria che definisce la nuova attribuzione dei seggi camerali per ciascun settore economico. Dal 15 maggio si aprono quindi le procedure per il rinnovo del consiglio camerale attraverso le quali sarà determinato il grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, secondo la normativa vigente. Entro i successivi 40 giorni le associazioni dovranno fornire specifiche informazioni, ad iniziare dal numero degli associati. Con decreto del presidente della giunta regionale saranno poi individuate quelle che, singolarmente o con "apparentamenti", potranno designare i componenti del nuovo consiglio. Il procedimento si concluderà con l’emanazione del decreto di nomina dei consiglieri - indicati dalle associazioni - ed il successivo insediamento del consiglio, previsto entro la fine del 2023. Ventidue i seggi in rappresentanza dei settori economici in seno al consiglio camerale. Ai 22 consiglieri vanno poi aggiunti altri tre consiglieri in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti, (quest’ultimo designato dai presidenti degli ordini professionali delle province di Arezzo e di Siena). Il nuovo consiglio, composto da 25 consiglieri nella sua prima riunione dovrà eleggere il presidente della Camera di Commercio e, nella seduta successiva, la nuova giunta, formata da sette membri più lo stesso presidente.