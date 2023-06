Ingegneri, economisti e informatici Estra va alla ricerca di personale

AREZZO

Estra e Centria cercano ingegneri, economisti tecnici e informatici che verranno selezionati attraverso un percorso formativo di diversi mesi, retribuito. Estra cerca un laureandolaureato in indirizzo informatico entro il 25 giugno, per la sede di Arezzo, e Centria, la società del gruppo che si occupa di distribuzione del metano, sette laureandilaureati in ingegneria triennale e magistrale; 2 laureandilaureati in discipline economiche; 3 diplomandidiplomati di istituti tecnici industriali entro il 20 giugno.

In sintesi: obiettivo agevolare le scelte professionali dei giovani, offrire un percorso di formazione con inserimento nell’ambiente di lavoro affiancati da tutor per entrare in contatto diretto con le dinamiche aziendali.

Tutti i bandi prevedono, in sintesi, una prima selezione sulla base delle candidature con verifica dei requisiti richiesti valutazione con prova di gruppo, test attitudinali e colloquio motivazionale. Sulla base del punteggio ottenuto in questa fase, verrà stilata una prima graduatoria e i candidati selezionati potranno poi svolgere uno stage formativo di 6 mesi (con rimborso spese mensile di 750 euro), anche in smart working, al termine del quale, dopo un’ulteriore selezione, i primi classificati nella graduatoria finale verranno assunti a tempo indeterminato.