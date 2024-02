Ingegnere edile per azienda di progettazione

1 MANOVALE EDILE

Si cerca manovale edile per azienda di Arezzo per intonaco, cartongesso, pavimentazione, cappotto. Lavoro full time, contratto di 12 mesi. Lingue: Arabo, tedesco. Altre conoscenze: betoniere e macchina per intonaco premiscela. Disponibilità alle trasferte in ambito regionale. Codice: AR-215537. Scadenza: 22 febbraio.

1 INGEGNERE EDILE

Azienda di progettazione, fabbricazione ricerca ingegnere edile da inserire nel proprio organico. Il candidato lavorerà in sinergia con il direttore tecnico e il responsabile dell’ufficio tecnico e si dovrà occupare di redigere relazioni di calcolo e documentazione tecnica a corredo degli impianti, progettare di sistemi anticaduta, progettare sistemi di ancoraggio e nuovi prodotti. Lavoro full time, a tempo indeterminato. Sede Bibbiena. Conoscenze informatiche: SolidWorks, AutoCAD, ANSYS (software CAE). Codice: AR-214919. Scadenza: 23 febbraio.