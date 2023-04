Infortunio sul lavoro Grave un giardiniere ferito a un braccio

Incidente sul lavoro. Coinvolto un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito a un braccio mentre lavorava con una fresaceppi. E’ stato soccorso dal personale sanitario del 118 e dai vigili del fuoco e poi trasportato all’ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso, quello che indica i casi più seri. Sul posto per gli accertamenti sono intervenuti anche i carabinieri e gli esperti della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl che hanno eseguito le verifiche previste in questi casi.