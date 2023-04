Infortuni, inversione dopo il Covid Salgono i casi ma meno di un anno fa

di Angela Baldi

Siamo tornati ai numeri pre Covid. I dati degli infortuni sul lavoro restano costanti e dopo una frenata in pandemia, nel 2022 abbiamo assistito a una risalita. Ad Arezzo 4692 denunce l’anno quasi come le 4904 del 2019. Nel giorno dedicato in tutto il mondo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, la Asl stila un bilancio fra luci e ombre. I numeri degli infortuni nell’area Toscana sud est tornano ai livelli pre pandemia ma l’andamento del primo bimestre 2023 evidenzia un calo marcato -18,24% rispetto allo stesso periodo 2022. Un trend dimostrato anche dalla mancanza di infortuni mortali nei primi due mesi di quest’anno in città. Consolazione a metà. Nel territorio dell’Azienda sanitaria (comprende Arezzo, Siena e Grossseto) gli infortuni nel 2022 sono stati 11.169, a cui si sommano 23 mortali. Nel 2022 il numero dei casi nelle tre province è sostanzialmente tornato ai livelli del 2018 e 2019. Nel 2018 erano stati 11.424 (4846 solo ad Arezzo) e nel 2019 11.583, scesi a 8523 nel 2020 e nel 2021 saliti a 9575. In provincia di Arezzo il numero di infortuni nel 2020 era sceso a 3663, nel 2021 erano 3964. Ma i numeri salgono a 4692 nel 2022. Stesso discorso per gli infortuni mortali nel territorio della Asl Tse: 23 nel 2022, 10 nel 2021, 13 nel 2020, 23 nel 2019 e 30 nel 2018.

La provincia di Arezzo nel 2022 ha avuto 11 decessi. I dati relativi ai primi mesi del 2023 indicano una controtendenza con una marcata diminuzione degli infortuni. Lo dimostra l’assenza di vittime dall’inizio dell’anno.

"I dati dei primi due mesi 2023 fanno ben sperare - spiega Domenico Viggiano, direttore Area prevenzione igiene sicurezza nei luoghi di lavoro – rispetto al primo bimestre 2022, evidenziano un calo degli infortuni (1.452 rispetto a 1776, -18,24%). I dati Inail fanno riflettere: l’andamento degli infortuni sta risentendo del progressivo ritorno al lavoro in presenza e di un contesto economico in fase espansiva. I dati evidenziano come i settori più a rischio siano edilizia e agricoltura". L’Asl "non si occupa solo di curare chi sta male – osserva il direttore generale Antonio D’Urso - ma con altrettanto impegno, di prevenire malattie e infortuni ". Vigilanza e controllo spettano alla Asl e nel 2022 hanno riguardato 4317 verifiche in tutta l’area sud est. "Il forte incremento del numero di cantieri dovuti agli incentivi fiscali e alla riqualificazione energetica degli edifici – prosegue Viggiano – ha fatto aumentare i controlli con circa 5.580 cantieri, mille in più rispetto al 2021".