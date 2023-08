Infortuni, allarme Cgil "Undici morti nel 2022 servono più controlli" La mappa delle zone rosse

di Angela Baldi

Mancano tecnici della prevenzione. L’allarme è lanciato dalla Cgil che chiede assunzioni in sanità. In provincia di Arezzo lo scorso anno si sono registrati 4692 infortuni sul lavoro di cui 11 mortali. Il dato peggiore nella Toscana meridionale. Numeri che riflettono la mancanza di personale. Nel 2022 la Toscana ha registrato un aumento di infortuni e malattie professionali tra i più alti del centro Italia, secondo l’analisi del sindacato. Ma i dipartimenti della Prevenzione a livello provinciale si stanno svuotando. Secondo la Cgil "mancano in particolare medici e tecnici della prevenzione e manca il turnover dopo i pensionamenti". Un aspetto su cui pone l’attenzione il sindacato che chiede a gran voce nuove assunzioni. "Tra le tre province della Asl Toscana Sud Est, Arezzo è quella in cui si è verificato il maggior numero di infortuni sul lavoro: nel 2022 sono stati 4692 di cui 11 mortali. Si tratta anche della provincia con il maggior numero di imprese e di occupati dell’area vasta - spiega Alessandro Tracchi segretario provinciale Cgil - Con quali risorse si pensa di offrire un servizio fondamentale volto alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro senza presidi numericamente adeguati sul territorio? In che modo s’intende garantire tempestivi interventi di sanità pubblica o sicurezza alimentare?".

Un aspetto segnalato anche nell’incontro di giugno in Prefettura sul tema salute e sicurezza. Anche in quel caso l’accento era stato posto sulla carenza di personale ispettivo Asl e Inail. La battaglia della Cgil si combatte sulla richiesta di più assunzioni e maggiori controlli nei cantieri.

"Il servizio di igiene pubblica della Valtiberina è privo di personale assegnato, il Pisll del Valdarno è ridotto a meno della metà del personale tecnico sanitario e, dopo il pensionamento del dottor Ezio Rotondo, manca anche il responsabile di unità funzionale. In Casentino l’Ipn è priva di un tecnico da molti mesi – continua la Cgil - Anche gli altri servizi sono in sofferenza. In pratica, chi va in pensione non viene sostituito".