Informazioni con l’App Sono già 5mila gli utenti

L’App "We Are Cortona" si connota sempre di più come canale di informazione su eventi e "cose da fare" in città. L’amministrazione comunale ha appena dato avvio alla nuova versione della applicazione che permette nuove funzionalità e soprattutto si semplifica. Sono circa 5mila gli utenti attivi che hanno scaricato questa app, adesso l’amministrazione comunale intende potenziare i flussi informativi e diversificarli rispetto ad una platea sempre più vasta di cittadini e visitatori. Sono stati eliminati degli elementi superflui e potenziate le notifiche "push", con la possibilità di includere link esterni e prevedere di indirizzare gli utenti verso una specifica pagina web. Per l’informazione e gli avvisi istituzionali i flussi preferiranno l’altra applicazione dedicata ai servizi pubblici, ovvero la piattaforma App IO. Sono oltre 4mila i residenti del comune di Cortona che hanno scaricato questa applicazione. Il "Il sistema di informazione pubblica e di promozione delle attività e degli eventi si rafforza – conferma il sindaco Luciano Meoni - abbiamo puntato a riqualificare e a diversificare i canali. Da una parte eventi e ‘cose da fare’ verranno aggiornati con notifiche su We Are Cortona, mentre tutte le informazioni di pubblica utilità per la cittadinanza e relative ai servizi pubblici verranno veicolate su App IO".

La.Lu.