Informagiovani una guida per orientarsi

Scegliere quale percorso intraprendere dopo le scuole medie, rappresenta una delle prime decisioni importanti a cui si trovano a rispondere studenti e famiglie. Al fine di facilitare tale passaggio Informagiovani del Comune di Arezzo già da anni cerca di portare il proprio contributo di informazione e orientamento attraverso il progetto OrientaScuola. Due le azioni specifiche, ridefinite ogni anno sulla base delle mutevoli esigenze di ragazzi e famiglie e volte favorire una scelta consapevole e serena: la realizzazione della guida delle scuole superiori e lo sportello di consulenza individuale. Servizi disponibili gratuitamente e per tutti. Il primo è Guida OrientaScuola 2023: guida sintetica e di facile consultazione che, grazie alla preziosa collaborazione delle scuole aretine, raccoglie insieme dati di contatto, iniziative di orientamento (Open Day, Studenti per un giorno, sportelli scolastici, laboratori esperienziali) e offerta didattica completa per l’anno scolastico 2024/25. La guida è scaricabile nei canali web Informagiovani Arezzo e condivisa con le scuole medie e i servizi rivolti ai ragazzi. Poi c’è lo Sportello OrientaScuola: colloqui di consulenza individuale e personalizzata su appuntamento per accompagnare studenti/studentesse e le loro famiglie nella scelta della scuola superiore, di percorsi Ie FP o nell’eventuale ri-orientamento in caso di dubbi durante il percorso. Il progetto OrientaScuola si inscrive all’interno delle numerose attività che Informagiovani si impegna a progettare e realizzare per sostenere i ragazzi da 14 a 35 anni nella costruzione di un percorso di vita autonomo, consapevole e soddisfacente. Per informazioni: Informagiovani Arezzo, piazza Sant’Agostino 0575 377868 - 800 013 156 - [email protected].