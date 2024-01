Influenza, quindici in rianimazione. Ma la morsa dei casi rallenta

Arezzo, 13 gennaio 2023 – La morsa si allenta, ma la guardia resta alta. Perché l’influenza colpisce duro: tra Natale e Capodanno ha mandato in rianimazione e subintensiva quindici persone e generato oltre duecento accessi al Pronto soccorso preso d’assalto nelle settimane da bollino rosso. Migliaia di contagi, raffica di ricoveri per problemi alle vie respiratorie e nei casi più gravi, polmoniti bilaterali. Nella rete dell’influenza sono finiti pure medici e infermieri, sottoponendo i reparti del San Donato e il quartier generale dell’emergenza a un tour de force che ancora va avanti.

E agli specialisti del Pronto soccorso ha dovuto rivolgersi anche Barbara Innocenti, al timone dell’ospedale aretino: "Nonostante la vaccinazione anti-Covid e contro l’influenza, il dottor Zanobetti ha dovuto auscultare anche me. Mi sono fermata a una bronchite con una tosse fastidiosissima che poi ho superato con la terapia necessaria". Già, Maurizio Zanobetti, direttore del Pronto soccorso, nelle settimane in cui il contagio è esploso, ha dovuto fronteggiare insieme a medici e infermieri oltre duecento accessi al giorno.

"I pazienti arrivati tra Natale e la settimana successiva al Capodanno, al di là dei codici minori che tuttavia sono stati seguiti dai nostri professionisti, nei casi più seri presentavano problemi respiratori provocati dall’influenza nei suoi vari sottotipi. Casi che numericamente hanno superato i pazienti positivi al Covid, in maggiorparte con Covid asintomatico o risultati positivi dopo il ricovero per altre problematiche".

L’influenza, dunque accelera, mette la freccia e sorpassa il Covid che continua a circolare ma a velocità ridotta rispetto al trend di novembre e dicembre. Tuttavia comincia a manifestarsi un’inversione di tendenza. "Da metà settimana abbiamo assistito a una riduzione del numero di accessi al Pronto soccorso: siamo tornati sotto la soglia dei duecento ingressi al giorno. Prevalgono ancora pazienti con patologie respiratorie a causa dell’influenza e l’età si è abbassata".

Un dato che fa innalzare la soglia di attenzione su una fascia di età compresa tra i 45 e i 55 anni. Aretini arrivati al Pronto soccorso con polmoniti bilaterali, ai quali si sono aggiunti i pazienti bisognosi di ossigeno e supporti per la respirazione, accolti nei reparti. Non più e non solo anziani e fragili, alle prese col virus stagionale, stavolta a farne le spese sono i più giovani, in diversi casi costretti al ricovero. Terapia intensiva e Utip della Pneumologia, hanno lavorato a pieno regime per dare risposte rispetto al fiume di richieste. E se da un lato il Covid rappresenta il nuovo spartiacque per i professionisti del San Donato, dall’altro fissa una lezione valida per tutti, a maggior ragione di fronte all’esplosione dell’influenza.

" Tutto questo , ci deve insegnare che occorre vaccinarsi", avverte Innocenti. Dal suo osservatorio rileva "un calo di attenzione da parte dei cittadini alle vaccinazioni, sia contro il Covid sia contro l’influenza. Non c’è stata una campagna vaccinale intensiva supportata, come accadeva prima della pandemia, da campagne di comunicazione". Ma c’è un altro dato che la direttrice dell’ospedale richiama: "È il primo anno senza mascherine dopo tre inverni in cui le abbiamo indossate. Quel dispositivo ci ha accompagnato e protetto per un tempo lungo".

Ora sembrano un ricordo lontano, magari nascoste nel cassetto più remoto di casa. Mentre l’influenza corre verso il picco, previsto tra due settimane.