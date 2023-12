Infarto mentre è in auto. Lo salvano i turisti in coda sul raccordo A1: "Manovre decisive"

Era in fila in auto direzione Città del Natale quando è stato colto da un arresto cardiaco. Il viaggio natalizio ai mercatini di Arezzo si stava per trasformare in tragedia, ma la responsabilità personale, l’impegno civile e la professionalità hanno permesso di scrivere un altro finale. Un uomo di 48 anni assieme alla famiglia era in coda lungo il raccordo che dall’A1 porta al centro. Erano le 18.20 di sabato, una delle giornate di maggior afflusso per le feste natalizie, con code lunghe diversi chilometri. Tantissimi i turisti arrivati in città. Tra questi anche il 48enne. L’attesa per arrivare in città era tanta. Quando però l’uomo alla guida è stato colto da arresto cardiaco improvviso. Ha avuto solo il tempo di fermare l’auto in mezzo alla carreggiata. Poteva essere una tragedia se non fosse stato per gli occupanti dell’auto che viaggiava proprio dietro.

Vista la scena e immaginandosi che qualcosa non stava andando, sono scesi. Sono tre giovani (due uomini ed una donna), probabilmente operatori delle misericordie toscane che avevano deciso di trascorrere la giornata di festa ad Arezzo. Senza indugiare sono intervenuti in soccorso dell’uomo, in una situazione molto complicata, nel buio di una strada trafficata, tra fari di auto, la pioggia e sotto gli occhi atterriti della famiglia del 48enne. Loro le prime, fondamentali, manovre salvavita. Poi la chiamata al 118 e l’arrivo della Misericordia. Una preziosa catena umana che ha permesso di salvare una vita. "Il loro intervento – racconta la dottoressa Katia Bacchini del 118 – è stato fondamentale. Hanno immediatamente chiamato l’emergenza ed effettuato tutte le manovre necessarie, e lo hanno fatto con grande sangue freddo. Con la nostra automedica e l’ambulanza della Misericordia di Arezzo siamo arrivati in pochissimi minuti facendoci strada in mezzo ad un traffico infernale. Al nostro arrivo abbiamo defibrillato l’uomo direttamente in strada. Ha ripreso subito a respirare e questo ci ha permesso di trasportarlo, in codice 3, in ospedale in tutta sicurezza". "Non sappiamo chi sono i tre giovani che lo hanno soccorso – aggiunge l’infermiera Lorella Botarelli anch’essa nel team che è intervenuto – una cosa è certa, però, con il loro intervento ci hanno permesso di salvare la vita del paziente".

"Questo evento, che fortunatamente possiamo raccontare – dichiara il direttore della centrale 118 Simone Nocentini – dimostra ancora una volta, se ce ne fosse ancora bisogno, l’importanza della formazione e della preparazione che deve coinvolgere più persone possibile. I primi minuti che seguono un arresto cardiaco sono fondamentali. Non so da dove provenivano questi giovani ma sono sicuro che hanno fatto un percorso preciso di preparazione e hanno dimostrato che si possono salvare vite anche in condizioni veramente complicate".

Gaia Papi