Indirizzo moda del Marconi: obiettivo settembre

di Francesco Tozzi

Gli studenti dell’indirizzo moda del Marconi potrebbero tornare a San Giovanni già a partire dal prossimo settembre. Lo ha annunciato il sindaco Valentina Vadi nel corso delle comunicazioni al Consiglio comunale di ieri. Il primo cittadino ha fatto sapere che i lavori nelle 4 aule rimaste inagibili potrebbero concludersi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico e ha ripercorso alcune tappe della vicenda. "Le 4 aule che restano chiuse - ha spiegato Vadi - sono quelle coinvolte nel crollo di settembre. L’inagibilità di queste classi ha consentito alla provincia di Arezzo di richiedere l’intervento della Regione, che si è manifestato anche la scorsa settimana".

Il riferimento è all’arrivo di 477.660 euro per la messa in sicurezza di alcuni locali e il miglioramento sismico del blocco D dell’istituto professionale di via Trieste, un contributo stanziato dalla giunta toscana, attingendo a risorse proprie, nell’ambito di un pacchetto complessivo per interventi "indifferibili e urgenti" sull’edilizia scolastica da quasi 2 milioni e mezzo di euro, varato nello scorso dicembre.

"Visto che 4 aule sono ancora inutilizzabili - ha sottolineato il sindaco di San Giovanni - l’indirizzo Professionale Moda rimarrà fino alla fine dell’anno al centro pastorale Guido Guerra di Montevarchi. Sempre la scorsa settimana è arrivata la notizia dell’assegnazione da parte della Regione Toscana alla provincia di Arezzo per poter intervenire sulle aule inagibili. Ho avuto modo di parlare con il dirigente tecnico della provincia e mi ha confermato che gli uffici stanno lavorando alla fase di progettazione.

Il loro obiettivo è quello di aprire il cantiere prima della fine dell’anno scolastico, per poi consentire che i lavori si completino a settembre, in modo da permettere il ritorno all’Ip Marconi degli studenti dell’indirizzo moda per l’inizio del nuovo anno scolastico". Valentina Vadi ha poi confermato che l’ipotesi di totale recupero dell’immobile di via Trieste è sempre in campo. Certo, i tempi saranno molto più lunghi e servirà una considerevole quantità di denaro.

"Resta forte - ha chiarito - l’impegno della provincia per portare a termine uno studio di fattibilità che preveda la riqualificazione complessiva dell’Ipsia. È chiaro che, una volta completato lo studio di fattibilità, sarà necessario trovare le risorse per ristrutturare completamente l’edificio. Il Comune in questo caso farà la sua parte, non attraverso risorse proprie, ma grazie al coordinamento con la provincia per intercettare fondi da enti superiori, penso alla Regione o al governo". Visto che la provincia ha competenza sull’edilizia scolastica, quindi, l’amministrazione comunale sangiovannese non potrà finanziare direttamente i lavori, ma quello che può fare è aiutare ad intercettare le risorse, per esempio partecipando a bandi. Nel frattempo, gran parte degli studenti tornerà finalmente in classe a partire da questo lunedì. Dal 29 gennaio, infatti, faranno il loro ritorno nel plesso di via Trieste le studentesse e gli studenti degli indirizzi di meccanica, manutenzione elettrica/elettronica ed operatori del benessere, estetisti ed acconciatori, attualmente dislocati nelle sedi provvisorie di via San Lorenzo - ex convento delle Suore Stimmatine - e via I Maggio a San Giovanni - parrocchia dei Santi Pietro e Paolo del Bani.

Sono in totale 17 le aule che verranno in questo modo restituite alla scuola. La svolta è arrivata il 18 gennaio, quando la scuola ha comunicato a genitori, alunni e docenti che la provincia aveva effettuato tutte le verifiche necessarie e offerto le più ampie garanzie in termini di sicurezza tali da poter autorizzare il rientro in sede.