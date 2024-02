Indiani: "Netta superiorità. Avanti così"

La vittoria che ci voleva: meritata, con una prova complessiva convincente, il ritorno al gol di Gucci e contro un’avversaria da lasciare a debita distanza. Paolo Indiani non può che essere soddisfatto: "Una bella prestazione in una partita in totale controllo che dovevamo sbloccare prima. Forse è la prima volta che c’è in campo una superiorità così netta nei confronti degli avversari. Abbiamo creato tantissime palle gol e mi sono anche arrabbiato perché abbiamo calciato male alcune palle ferme nel primo tempo. Nel secondo, infatti, da palla inattiva abbiamo fatto due reti". Sulle scelte di formazioni Indiani commenta così: "Mi fido di tutti i miei giocatori. Adesso abbiamo diciotto giocatori che possono giocare tutti più o meno allo stesso livello e questo mi permette di cambiare anche da una partita all’altra". È tornato protagonista anche Niccolò Gucci, contentissimo: "Per la squadra prima ancora che per me. Volevamo questa vittoria, l’abbiamo cercata ed è arrivata dopo una gran prova. Siamo stati bravi a non farci prendere dall’ansia o dalla frenesia dopo non essere riusciti a segnare nel primo tempo. Per un attaccante non segnare per un po’ è fastidioso ma ho l’età giusta per saper gestire questi momenti". Bella prestazione anche per Lazzarini, alla seconda gara di fila da titolare: "Sono contento perché sto riuscendo a farmi valere e spero di continuare così anche se ciò che più conta è la squadra. L’obiettivo rimane la salvezza ma sappiamo che giocando come oggi possiamo toglierci anche qualche soddisfazione in più. Bisogna continuare a pensare partita dopo partita".