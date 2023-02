Indennità, scatta l’aumento per sindaco e assessori

Il secondo step porta con sè un aumento delle indennità per sindaco, vicesindaco e assessori, oltre al presidente del consiglio comunale. E’ l’effetto della legge di bilancio del governo Draghi che prevedeva l’adeguamento in tre scaglioni fino al 2024, accolto dal Comune. La norma indica l’incremento progressivo delle indennità previste per gli amministratori. Nel caso del sindaco Ghinelli, la remunerazione nel 2022 passava a 6826mila euro al mese (da 4mila 500) per poi salire a 8mila euro nel 2023 e arrivare a 9600 nel 2024. Quest’anno la vicesindaco Lucia Tanti passa da 5mila euro a 6mila euro al mese, mentre assessori e presidente del consiglio comunale avranno un avanzamento economico che raggiunge i 4mila 800 euro, ad eccezione di Marco Sacchetti e Federico Scapecchi che ricevono la metà a causa dello status di lavoratori dipendenti non in aspettativa. Nell’ultima tranche di aumenti, previsti dalla legge di bilancio del governo Draghi, nel 2024 la vicesindaco riceverà 7mila euro al mese, mentre assessori (tranne Sacchetti e Scapecchi) e presidente del consiglio comunale saliranno a 5mila 700 euro al mese.