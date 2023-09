Indagine su oro e moda Il peso del made in Italy e il valore sociale "Così vola l’export"

È il valore aggiunto del nostro Paese: quello delle eccellenze a cui si applica un concetto nuovo che si riassume in una sigla di tre lettere: Bbf. Sta per "bello e ben fatto" e indica quei prodotti che, per i compratori esteri, sono in grado di veicolare il made in Italy ottenendo in cambio un prezzo più alto rispetto ai concorrenti mondiali. Una fortuna che deriva dalla capacità di coniugare bellezza e funzionalità. I settori in particolare sono quello alimentare, dell’arredo e della moda italiana. A cui si aggiunge di diritto la grande arte orafa.

L’export italiano del cosiddetto "bello e ben fatto" ha ancora un importante potenziale di crescita negli Usa (22,6 miliardi di euro), in Estremo Oriente (Corea del Sud 4,7 miliardi), Giappone 4,6 miliardi), in Cina (2,4 miliardi) e nei Paesi arabi: è quanto emerge dal rapporto "Esportare la dolce vita 2023", realizzato dal Centro studi di Confindustria e presentato oggi ad Arezzo. Il rapporto, che comprende un focus dedicato ai singoli comparti della moda e dell’oreficeria, è stato al centro dell’iniziativa organizzata da Confindustria Toscana Sud, intitolata Filiera della moda e transizione sostenibile. "Il tema della responsabilità sociale d’impresa - ha affermato Marco Sanarelli, presidente della sezione Moda dell’associazione - rappresenta un driver di generazione del valore per tutte le imprese del nostro comparto, che possono crescere e prosperare anche e soprattutto in un’ottica di lungo periodo".

Per Giordana Giordini, presidente della sezione Oreficeria e Gioielleria di Confindustria: "L’acquisto di gioielli è discrezionale ed ha una forte connessione emotiva. I clienti e i consumatori sempre più ricercano nell’acquisto di gioielli anche informazioni che riguardano non solo la qualità dei metalli e pietre preziose e delle lavorazioni, ma anche come il gioiello è stato realizzato e l’origine delle materie prime con cui sono prodotti".

Il "Bello e ben fatto" continua a essere leva di competitività per il made in Italy. La facilità di riconoscere l’italianità come caratteristica di un prodotto e di apprezzarla è motivo per cui i consumatori sono disposti a riconoscergli un valore superiore piuttosto che a quello prodotto da un competitor. Il Bbf e i suoi tratti distintivi sono la bandiera dell’italianità nel mondo. Questa categoria di prodotti racchiude in sé tutti quei beni che rappresentano l’eccellenza italiana in termini di design, cura nei dettagli, qualità dei materiali e delle lavorazioni. Si tratta di prodotti di elevata qualità che si distribuiscono in tutti i comparti produttivi, ma che trovano la loro massima espressione nelle produzioni maggiormente legate al gusto e alla creatività.

L’analisi individua anche gli strumenti per attivare il potenziale export inespresso, indicando di puntare sulla sostenibilità d’impresa, sui canali di vendita digitale, sulle relazioni internazionali e sulla riconoscibilità del made in Italy. Ma sebbene la qualità dei beni italiani spiazzi la concorrenza, deve confrontarsi con insidiose barriere all’ingresso, tariffarie e non tariffarie che i produttori orafi aretini conoscono bene.

f.d’a.