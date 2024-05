Incursione dei ladri al palazzetto. Cassa vuota: danni per 5 mila euro

L’onda lunga dei furti in Valdarno non si arresta e stavolta è toccato al Palazzetto di via Genova a San Giovanni, culla della Synergy Basket e meta quotidiana di centinaia di atleti e di studenti. Un polo di aggregazione per le giovani generazioni che possono fruire di spazi destinati ad una pratica sportiva per tutti, davvero inclusiva, secondo la missione della società del Drago. Nobili intenti ignorati l’altra notte dai ladri che hanno spaccato a colpi di mazza i vetri della porta di servizio laterale per poi scassinare quella in legno di accesso al piccolo bar. Una volta all’interno hanno arraffato bibite, snack, caramelle e gli spiccioli del fondo cassa. Non contenti, poi, hanno danneggiato il frigorifero dei gelati e forzato le ante degli armadietti del magazzino attiguo dove però erano riposti solo i prodotti per le pulizie. Infine si sono dileguati infine con un magro bottino, circa 200 euro tra contanti e vivande. Assai più salato invece il conto che il club sangiovannese dovrà pagare per ripianare le conseguenze del raid, quasi 5 mila euro. Ad accorgersi dell’incursione il mattino successivo all’episodio è stata la persona che si occupa dell’apertura dell’impianto e sul posto sono stati chiamati i Carabinieri della Compagnia cittadina che hanno raccolto la denuncia dei vertici societari. Comprensibile e profonda l’amarezza dei dirigenti Synergy costretti da tempo a subire le scorrerie di vandali e ladruncoli: "La più grave risale all’anno scorso – ha ricordato il presidente Gabriele Marchionni – quando furono rubati zaini, palloni e divise da gioco. Di sicuro non possiamo continuare così e dovremo dotarci di telecamere per la videosorveglianza". Gli ha fatto eco il direttore generale Gino Vannelli: "Cerchiamo di tamponare ogni situazione sgradevole, perché non vogliamo rinunciare al nostro ruolo di educatori. E’ la quarta o quinta volta che dobbiamo rimboccarci le maniche per ripristinare i danneggiamenti. A più riprese abbiamo sollecitato maggiori controlli e un’illuminazione adeguata nei vicini giardini pubblici per aumentare la sicurezza, ma nulla è cambiato". Le indagini sono affidate ai militari dell’Arma che, insieme alle altre forze dell’ordine, si sono trovati nell’ultimo mese e mezzo di fronte a un’escalation di furti, tentati o commessi. I più recenti andati a segno quello da 10 mila euro all’agenzia Snai di Terranuova Bracciolini, la razzia di pc per 11 mila euro nel punto vendita Sforazzini di Montevarchi Nord, e le "visite" dei soliti ignoti in alcuni locali montevarchini e nei negozi del comprensorio dell’Antico Forno Canu.