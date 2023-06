Incubo strade: +47% incidenti mortali In città un ferito grave ogni 3 giorni

di Alberto Pierini

Suona un allarme tra le lacrime. Le lacrime dei mille incidenti che la cronaca ci srotola davanti ogni giorno. Ognuno con il suo carico di morti e feriti, un pieno di dolore che è impossibile ricondurre ad un numero o ad una media statistica. Ma che poi i numeri traducono in un’emergenza vera. La luna di miele dei mesi della pandemia, quando tra il lockdown e una risalita timidissima il pericolo delle strade si era ridimensionato, è finita.

È finita da tempo: volendo perfino nel 2020, l’anno orribile del Covid, il bilancio di 16 vittime era stato del tutto sovradimensionato rispetto alle misure che ci tenevano in casa o al massimo nei confini del Comune. Ma è di sicuro finita, finita definitivamente, alla luce delle tragedie del 2022.

Ventotto incidenti mortali, diciannove dei quali solo nel periodo tra la metà di giugno e la fine di dicembre. Diciannove come nell’intero 2019, il parametro vero di confronto perfino negli schianti sulle strade. Un aumento secco del 47%, una di quelle escalation che non possono passare inosservate.

Il quadro non cambia nel 2023, l’anno che stiamo vivendo. Perché i morti sulle strade in cinque mesi sono già dieci. Più di quelli di un anno fa, prima che si scatenasse la bufera dei sei mesi successivi. E non è una bufera casuale. E’ chiaro che i dati dell’estate e soprattutto della prima parte dell’autunno sono generalmente più pesanti. Aumenta la circolazione, aumentano le occasioni di rischio, aumenta soprattutto la circolazione delle moto. E le due ruote, non è un mistero, sono una parte determinante delle stragi stradali nella seconda metà dell’anno, anche perché sulle nostre curve vengono ad esercitarsi e a muoversi centauri di tante altre regioni.

E il libro nero delle strade non si esaurisce al capitolo più tragico, quello delle vittime. Soltanto negli ultimi due mesi gli incidenti gravi, quelli con feriti seri e non risolti da qualche ammaccatura alle auto, sono stati 40, 29 nel solo mese di aprile. In un vortice che intanto conferma una linea ormai rodata: quella delle strade più pericolose.

Dodici gli schianti in autostrada: in un tratto ormai guardato a vista dagli automobilisti, se non altro perché basta un tamponamento senza particolari conseguenze a dividere l’Italia in due. E altrettanti sulla "71", nei due opposti rami del Casentino e della Valdichiana: su una arteria che neanche i controlli continui riescono a disarmare.

Poi il solito contorno legato alla 69 del Valdarno, alla 73 verso la Valtiberina, al raccordo surreale su due e non su quattro corsie. Con un campanellino d’allarme tra le pieghe ancora dei numeri: sulla città. Perché negli ultimi due mesi gli incidenti con feriti sul territorio del Comune procedono alla media di uno ogni tre giorni o quasi. Non i mini-tamponamenti, fatalmente più probabili dove il traffico è più intenso, ma quelli con conseguenze non banali, investimenti compresi. La linea del rischio è sottile e per questo passa dappertutto: e spesso lascia sull’asfalto segni profondi di frenata.