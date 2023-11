Incubo casa, triplicano gli sfratti: "Sono oltre 900: è un’emergenza"

È ancora emergenza casa. Basti pensare che l’anno scorso gli sfratti forzati sono triplicati: 900 tra esecuzioni e richieste. Le cifre sono quelle elaborate dal sindacato Cgil Sunia. "Siamo tornati ai livelli pre Covid - spiegano gli esperti - solo che la condizione sociale ed economica delle famiglie è peggiorata". Le nuove convalide sono state 178, 546 è invece il numero delle richieste di esecuzione e 182 sono stati gli sfratti eseguiti con la forza pubblica. La fotografia è quella relativa alla provincia di Arezzo che, secondo i dati censiti da Cgil e Sunia, l’anno scorso ha visto complessivamente un crescendo del fenomeno. In totale si parla di un incremento del 200% sia delle richieste che per le esecuzioni forzate. Cifre impressionanti che restano tali pure nel contesto regionale dove la provincia è sesta per numero di casi in Toscana.

E anche il futuro fa paura. La legge finanziaria infatti non dedica alcuna attenzione all’emergenza casa. Ecco perchè il Sunia di Arezzo aveva chiesto ai gruppi consiliari del Comune e alla Commissione provinciale per il disagio abitativo di considerare la casa una vera emergenza e quindi una priorità amministrativa.

"Nessuno ha risposto nonostante che lo stesso presidente di Arezzo Casa avesse segnalato che senza programmi e finanziamenti adeguati, entro 5 anni di case popolari non si parlerà più – dice il Sunia - Gli sfratti stanno aumentando e presto i comuni, che sono i proprietari di questi alloggi, vedranno crollare il loro patrimonio. Basta un’occhiata per verificare che le case popolari denotano umidità, pericolosità, lavori non conclusi".

Così il Sunia nazionale, con il sostegno della Cgil, ha lanciato la petizione popolare "Per il diritto all’abitare" che rivendica il rifinanziamento del fondo nazionale di sostegno all’affitto; l’intervento strutturale, continuativo, sicuro e certo per ridurre il peso degli affitti e dei mutui sulla prima casa di residenza, il rifinanziamento dei programmi di riqualificazione urbanistica, edilizia e sociale delle periferie. "Nelle sedi della Cgil e del Sunia è possibile aderire all’iniziativa – spiega Stefania Teoni Sunia – Se pensiamo al futuro siamo molto preoccupati, tra inflazione, aumenti ed emergenza lavorativa, presto mancheranno soldi e cresceranno i morosi. Senza il fondo affitto e quello per la morosità incolpevole , sarà di nuovo emergenza abitativa".