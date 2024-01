Incubo atti vandalici. Il ristorante chiude

"Non sappiamo ancora se questo sarà un arrivederci o un addio, per ora ci prendiamo un periodo di pausa forzata". Si congedano così i gestori del Diner Cafè di San Giovanni, il ristorante pizzeria di via Mannozzi gestito da Elisa Mineo e Cristiano Petrarca oggetto di varie dispetti nel corso dei loro sei anni di gestione oltre ad un ben più importante atto vandalico, dello scorso ottobre, che ha prodotto danni per oltre 7000 euro coperti solo in parte dall’assicurazione. È stata questa, fondamentalmente, la goccia che ha fatto traboccare il vaso e decidere per la chiusura definitiva del locale avvenuta nell’ultima settimana del 2023. Una testimonianza di tutto questo viene anche dalla vendita degli oggetti presenti nel locale, cucina compresa, sui mercatini dell’usato presente sui social. Vogliamo ringraziare tutti voi - scrivono su Facebook - che ci avete sempre scelti e supportati, abbiamo tanti bei ricordi, abbiamo conosciuto tante bellissime persone".