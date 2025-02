"Incubo al cimitero di Brolio, affiorano ossa"

Resti mortali che affiorano dal terreno, oltre a cospicui residui di mattoni e lapidi. È quanto segnalato al cimitero di Brolio. A renderlo noto ci pensano i consiglieri di minoranza del gruppo Rinascimento castiglionese che sono stati contattai da alcuni cittadini.

"Domenica ci siamo recati sul posto per capire quale fosse, concretamente, lo stato dei fatti e ci siamo trovati davanti ad una situazione a dir poco incresciosa", conferma il gruppo politico capitanato da Paolo Brandi. "Ammucchiato lungo il muro perimetrale c’era un bel po’ di materiale, composto da residui di mattoni e lapidi, da cui spuntava anche una foto di un defunto, ma il peggio doveva ancora arrivare. All’interno del cimitero, in quello che viene definito "campo", il luogo dove vengono inumate a terra le salme, affioravano dal terreno, recentemente lavorato, una serie di resti mortali. Una situazione che ci ha inorridito sia per il rispetto dovuto ai defunti, sia per possibili problemi di natura igienicosanitaria.

Abbiamo provveduto ad informare il sindaco, inviandogli anche delle foto, affinché si rendesse conto della situazione e provvedesse, come prevede la legge, a far collocare i resti mortali negli ossari e allo stesso tempo avviasse un’indagine per capire come possa essersi determinata una simile situazione". Non è tardata ad arrivare la nota dell’amministrazione comunale che ha cercato di ripercorrere la vicenda.

"A seguito delle segnalazioni pervenute, l’amministrazione si è prontamente rapportata con la Confraternita della Misericordia di Castiglion Fiorentino, gestore dei servizi cimiteriali comunali", ha confermato il primo cittadini Mario Agnelli. "Immediatamente è stato effettuato un sopralluogo dei cimiteri del territorio, con particolare attenzione a quello segnalato, dove in effetti risultavano presenti modeste quantità di materiale residuo, dovute presumibilmente a lavori di movimento terra necessari alle esumazioni svolte nei mesi scorsi. Il gestore ha subito provveduto al ripristino dell’area. L’Amministrazione Comunale e la Confraternita della Misericordia intendono esprimere il loro rammarico per quanto avvenuto, garantendo altresì un costante impegno per la tutela dei cimiteri comunali e il rispetto dei nostri cari defunti".

Laura Lucente