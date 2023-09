Incontro su Piero della Francesca a Sansepolcro con esperti della National Gallery di Londra

"Un evento di elevato spessore artistico e culturale, che dà lustro alla Fondazione e a Sansepolcro". Francesca Mercati(nella foto), assessore alla cultura di Palazzo delle Laudi, torna sull’appuntamento che lo scorso fine settimana ha visto arrivare al Borgo, in qualità di relatori, due personalità di rilievo come Gabriele Finaldi e Jill Dunkerton, rispettivamente direttore e conservatrice dei dipinti della prestigiosa National Gallery di Londra. "La loro riconosciuta professionalità, unita alla cordialità che li distingue - continua l’assessore Mercati - ha permesso di fare piena luce sull’epopea della Natività di Piero della Francesca e di approfondire la tecnica alla base del recente restauro, dopo i tre precedenti, che ha interessato uno dei capolavori di Piero. Una possibilità di conoscenza per l’opera nata alle nostre latitudini e poi trasferita all’estero, molto partecipata dal pubblico che ha gremito le diverse sale della Casa di Piero. Questo formidabile avvenimento celebrato a Sansepolcro - aggiunge l’assessore - ha registrato la presenza di studiosi ed esperti di chiara fama e ha visto anche riunito l’intero Comitato Scientifico della Fondazione, a testimoniare quanto fosse sentita e stimolante l’iniziativa. Complimenti dunque alla Fondazione Piero della Francesca per l’organizzazione di un appuntamento di simile portata". Fondazione che ha assunto uno status di livello internazionale, creando un prezioso ponte con la prestigiosa realtà della National Gallery e che si pone ormai come punto di riferimento per gli studi e gli approfondimenti su Piero della Francesca e la sua opera.