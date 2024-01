Incontro su disabilità e inclusione

Si parlerà di disabilità, di chi vive in condizioni di non autosufficienza e di inclusione. La "Fondazione Riconoscersi", che ha sede ad Arezzo e svolge un ruolo di supporto attivo per le famiglie alle prese con queste problematiche, ha organizzato, con il contributo di Fondazione CR Firenze, un evento che si terrà il 30 gennaio al Centro di GeoTecnologie di San Giovanni- All’ordine del giorno i diritti per le persone con disabilità e il "Progetto di Vita". L’iniziativa è aperta a tutti ed ha il patrocinio della conferenza dei sindaci del Valdarno. Nel 2019 il governo ha approvato una legge delega in materia di disabilità e la Fondazione, in questi anni, ha lavorato per cercare di implementare percorsi e processi attuativi della Convenzione Onu sui diritti per le persone che presentano handicap. Un percorso che ha interessato anche il Valdarno. La missione di "Riconoscersi"si esprime su due ambiti prioritari: innanzitutto l’inclusione sociale delle persone con disabilità, indirizzando gli sforzi con una attenzione particolare a quelle con disabilità intellettiva e/o relazionale, per le maggiori difficoltà con cui accedono a condizioni di reale integrazione sociale, scolastica, lavorativa; aiuto e supporto nei confronti dei familiari di persone con disabilità, affiancandoli nelle diverse necessità che si presentano per costruire un oggi e un domani sereno, per se stessi e per i loro congiunti. La Fondazione, nei confronti delle famiglie, si rende disponibile anche a mantenere l’esercizio di un ruolo di tutela e assistenza nei confronti del loro congiunto. Il suo benessere e qualità di vita potranno essere osservati e difesi nel tempo, garantendo l’esercizio di una consapevole e qualificata funzione genitoriale per tutta la vita della persona con disabilità, anche dopo la morte dei familiari.