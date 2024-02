Incontro pubblico con il generale Tricarico. Faccia a faccia sul tema dei conflitti nel mondo

SANSEPOLCRO

Un tema di strettissima attualità affidato a una persona che è stata ai vertici militari. E’ in programma per sabato 17 febbraio alle ore 18, nella sala conferenze del Borgo Palace Hotel di Sansepolcro l’incontro pubblico con il generale di squadra aerea Leonardo Tricarico, già Capo di Stato Maggiore della Aereonautica Militare dal 2004 al 2006 e consigliere militare di tre Presidenti del Consiglio. Il tema che il generale affronterà nella conferenza pubblica è di grande attualità: "Riusciranno i conflitti in corso a ridestare l’Europa?".

L’incontro è organizzato dal Lions Club Sansepolcro e permetterà di conoscere il pensiero di un militare che ha ricoperto i più alti incarichi di comando in Italia e in Europa, in un momento storico nel quale in Europa e in medio Oriente vi sono conflitti in corso. Quale può e deve essere il ruolo del vecchio continente? A novembre ci sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti: chi sarà e cosa potrebbe significare nello scacchiere mondiale, i temi che possono svilupparsi nell’incontro di sabato sono tanti e con il generale Tricarico a rispondere alle domande del pubblico il dibattito si annuncia entusiasmante.