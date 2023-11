Incontro nazionale delle Residenze artistiche, due giorni allo Spina

Stamani dalle 12 e domani 1 dicembre, alle 18, al teatro comunale "Mario Spina" di Castiglion Fiorentino, si terrà l’VIII incontro nazionale delle Residenze art. 43, organizzato dal Ministero della Cultura e dalla Regione con la Rete delle Residenze Artistiche Toscane. Tre i temi trattati e numerosi gli ospiti presenti studiosi, organizzatori e addetti ai lavori. Per la prima sessione, dedicata all’Identità dei soggetti titolari e funzioni dei progetti di Residenza, presiederà Laura Valli. Al termine sarà possibile assistere, alle ore 21:30 al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, alla presentazione del progetto Residenze Digitali con Angela Fumarola - Armunia, Lucia Franchi - CapoTraveKilowatt, Adriana Garbagnati - La Mama, Vanessa Gibin - Teatro Comunale di Vicenza, Francesca Giuliani - L’Arboreto, Giulia Guerra - La Corte Ospitale, Valentina Kastlunger - Zona K, Chiara Organtini - Piemonte dal Vivo, Carlotta Tringali - Amat, e gli artistie del progetto 2023 - Mara Oscar Cassiani, Giacomo Liliù, Martin Romeo, Ariella Vidach. Venerdì 1 dicembre, alle ore 9,45 si terrà la seconda sessione di lavoro: Le Residenze in rapporto al sistema della produzione e della distribuzione. Presiederà la sessione Dino. La mattina proseguirà con il report dei 6 relatori (Chiara Organtini - Piemonte dal Vivo, Loredana Parrella - Twain, Settimio Pisano - Scena Verticale, Giuseppe Provinzano - Babel Crew, Gianfranco Pedullà - Teatro Popolare d’Arte, Gina Monaco - Kinkaleri) e la presentazione del libro "Incontro al futuro. Paesaggi e passaggi delle residenze in Italia, un’inchiesta" curato da Fabio Biondi.

Nel pomeriggio, dalle 14:30, terza sessione, dedicata alle Comunità accoglienti e competenti, presieduta da Enrico Falaschi. A seguire report dei 6 relatori (Hilenia De Falco - Interno 5, Gilberto Santini - Amat, Tiziana Irti - Arti e Spettacolo, Fabrizio Gavosto - IdeAgorà, Emilia Paternostro - Catalyst, Simone Martini - Kanterstrasse) e conclusione dei lavori a cura di Alessandro Pontremoli.