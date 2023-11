Incontri formativi sul turismo

Partono gli incontri formativi dell’Ambito Turistico del Casentino che faranno tappa nei vari comuni della vallata. Gli incontri si svilupperanno durante la bassa stagione per poter coinvolgere tutti gli operatori che a vario titolo lavorano nel settore turistico. L’impostazione innovativa dei percorsi formativi vedrà una piccola parte di formazione accompagnata da visite guidate in varie località ed attrazioni, musei ed ecomusei del Casentino, in modo da fornire ai partecipanti una conoscenza più approfondita del territorio e la sua cultura da diffondere ai viaggiatori in visita in Casentino. La prima giornata il 21 novembre dalle 14,30 alle ore 18 si terrà a Castel San Niccolò e nella frazione di Pagliericcio. Tutti gli operatori parteciperanno nella nuova sala multimediale del comune ad un incontro formativo.