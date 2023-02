Incontri e laboratori per l’integrazione

"Anche i musei e le istituzioni culturali possono e devono dare un contributo per una società inclusiva, in cui le comunità si integrano e si arricchiscono". Nasce dalla convinzione che il patrimonio culturale sia veicolo per un’educazione civica trasversale e ponte non solo tra generazioni ma anche tra culture il progetto "Incontri racconti con l’Africa". L’iniziativa, che dunque mira a favorire il dialogo interculturale, è promossa dall’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi in collaborazione con il Centro di Ascolto per Stranieri in Valdarno, la Scuola Faisa e l’associazione Asap per il Burkina Faso, con il supporto economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che sostiene il progetto "Accademia 2030: comunicare la scienza e condividere la cultura per una società inclusiva". Aperta a tutti, vede il coinvolgimento delle comunità africane presenti nel territorio e, spiegano gli organizzatori, "intende creare occasioni in cui ci si raccontae si stabiliscono legami abbattendo pregiudizi". Il primo appuntamento di conoscenza reciproca è stato dedicato al Burkina Faso e ha riscosso un buon numero di presenze; il prossimo, sulla Nigeria, si svolgerà il 18 marzo alle 17.30 nella Sala Grande della Poggiana. Incontri e non solo perché per promuovere le opportunità di socializzazione e integrazione sono stati previsti anche laboratori dal titolo "Creiamo con l’Africa" che si svilupperanno per 5 sabati, dalle 16 alle 18, nelle sale del museo Paleontologico. Si inizierà il 4 marzo con la realizzazione di accessori, braccialetti, spille e orecchini con stoffe originali del Burkina. Per partecipare è necessaria la prenotazione, e sono 10 i posti disponibili, entro martedì 28 febbraio, telefonando allo 055-981227 o scrivendo una email all’indirizzo [email protected]