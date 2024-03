Incontri con i candidati a sindaco. Confcommercio elenca le priorità: "Subito il rilancio dei centri storici"

di Sara D’Alessandro

Proseguono gli incontri nella sede di Confcommercio con i candidati a sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative. L’iniziativa, organizzata dalla stessa associazione di categoria, rappresenta un’importantissima opportunità di dialogo sui temi di principale interesse quali la richiesta di interventi a sostegno dei centri storici e della rete distributiva di vicinato, il turismo, il decoro urbano e la tutela di legalità e sicurezza. Un’occasione per offrire il proprio contributo di idee e proposte ai protagonisti del prossimo confronto elettorale, presentando diversi spunti di discussione con l’intento di trovare soluzioni e collaborare con chi è presente sul campo ogni giorno e conosce la realtà concreta. "Chiediamo la mobilitazione dei futuri amministratori per combattere la desertificazione commerciale che sta minacciando la vivibilità e l’accoglienza dei tanti centri del – spiega Adelmo Baracchi, presidente di Confcommercio – c’è bisogno della collaborazione di chi governa il territorio per chiarire il quadro delle sfide e delle opportunità che ci aspettano. Da qui, il nostro impegno per rendere più vivaci i centri storici, presentando progetti e bandi che possano favorire l’apertura di nuove attività commerciali, sull’esempio di quanto è già stato fatto da alcune amministrazioni. Ma servirebbero aiuti anche per incentivare l’innovazione, che le piccole e piccolissime imprese riescono a fatica ad agganciare, sia per limiti di risorse che di competenze".

A proposito di turismo, Baracchi sottolinea "la necessità di vincolare i proventi della tassa di soggiorno, ormai di prossima istituzione anche nel territorio casentinese, a servizi e attività che riguardino il turismo". Sempre per migliorare l’accoglienza ribadisce la necessità di intervenire sulla manutenzione dei centri "arredo urbano, illuminazione pubblica, ma anche una buona segnaletica".

"Vogliamo che chi si candida a governare il territorio per i prossimi anni – dichiara il responsabile della delegazione territoriale Confcommercio, Luca Boccalini – abbia ben chiara la situazione del terziario e tutte le potenzialità del suo sviluppo, senza dimenticare che gli esercizi di prossimità hanno un ruolo fondamentale anche nella tenuta sociale e nella sicurezza delle città".