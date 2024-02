Incontri bimestrali tra il vice sindaco e i sindacati confederali. Tanti: “Una richiesta che condivido”

Arezzo, 20 febbraio 2024 – “Ho accolto con favore e piacere la proposta di CGIL, CISL e UIL di vederci ogni due mesi per affrontare insieme problematiche, questioni aperte e opportunità garantendo così un costante scambio e un continuo dialogo che sono fondamentali sempre, ma in particolare per le materie che seguo con maggior attenzione, prime fra tutte le politiche sanitarie e quelle di coesione sociale” ha spiegato la vicesindaco Lucia Tanti.

"La prima data è stata già individuata e sarà a marzo, si prosegue poi con maggio, luglio, settembre e novembre. L'idea di una calendarizzazione condivisa è una modalità di lavoro che mi convince e da questo mese in poi sarà messa in pratica anche con i comitati mensa.

Credo che nel futuro estenderò ancora questa formula per arrivare ad essere sempre più "a portata di mano" anche dei cosiddetti corpi intermedi, il tutto senza ovviamente mai perdere il ritmo degli incontri con i singoli cittadini che sono ormai oltre i 1300 all'anno”.