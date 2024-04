Incognita consiglio comunale. Le variazioni di bilancio l’ultimo terreno di scontro

Domani a Cortona si torna in consiglio comunale. L’assise arriva a nemmeno un mese di distanza dall’accesa seduta in cui mancò, per l’uscita dall’aula dei consiglieri di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Pd, il numero legale per la votazione della pratica di aggiornamento del documento unico di programmazione e la variazione al bilancio di previsione. Sedici i punti all’ordine del giorno con la seduta che si aprirà alle ore 15 presieduta dalla neo presidente del consiglio Isolina Forconi. Il primo punto da discutere sarà, proprio l’aggiornamento del Documento unico di programmazione e a seguire saranno affrontate nove variazioni al bilancio di previsione. Seppur il sindaco Meoni avesse parlato di "una ripicca che andava a ledere gli interessi dei cittadini, è stata comunque accolta la richiesta, avanzata anche nel corso dello scorso consiglio comunale dal consigliere comunale Nicola Carini di Fratelli D’Italia di spacchettare le variazioni da portare in votazione. Tra queste, spicca quella relativa allo spostamento di un mutuo per cofinanziare l’acquedotto di Pietraia pari a 300 mila euro. Le altre, riguardano alcuni lavori di manutenzione per circa 80 mila euro, oltre ad un cofinanziamento per alcuni interventi previsti a Terontola con il supporto del Gal.

"Sono state accolte le nostre richieste di spacchettamento delle variazioni – commenta Nicola Carini che oggi è anche candidato per il centro destra alle prossime amministrative di giugno - segno evidente che le nostre richieste non erano affatto fuori luogo e che la procedura fosse del tutto compatibile con le norme". Sulla votazione o meno delle variazioni Carini spiega: "Come più volte ribadito non abbiamo mai avuto nessun dubbio sulla variazione di bilancio per portare l’acquedotto a Pietraia e la voteremo senza alcuna remora. Sul resto stiamo aspettando alcune relazioni tecniche riguardo agli interventi proposti e quindi valuteremo punto per punto in maniera attenta e costruttiva tutti i provvedimenti. Quelle che sono a beneficio dei cittadini saranno accolti, quelli su cui avremo perplessità ci riserveremo la decisione".

Durante il consiglio seguirà il voto sull’aggiornamento del quadro conoscitivo e la presa d’atto delle rettifiche richieste dalla Regione Toscana al piano strutturale intercomunale. Ultimo punto all’ordine del giorno riguarderà la lottizzazione Redola. Al Consiglio comunale il pubblico potrà partecipare in presenza oppure seguire la seduta dalla pagina youtube del Comune.