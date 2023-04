"Inclinazioni astratte" Un trittico di autori espone al Rosy Boa

Anna Gagliardo, Raffaele Rossi ed Eliana Sevillano, artisti celebri e giunti all’apice della carriera, presentano tre diverse inclinazioni e anche "declinazioni" astratte al Rosy Boa di via Cesalpino fino al 22 aprile. Tre percorsi artistici diversi che si incontrano in una mostra curata da Matilde Puleo con l’intento di dimostrare come l’astratto imponga all’osservatore di guardare dentro e di fare sì che tre personalità, mai incontrate prima, dialoghino intorno ad affinità comuni in un’ottica che non trascende la realtà. Anna Gagliardo racconta come l’astratto possa partire dal rigore geometrico, che attraverso passaggi intermedi, trasformandosi in articolati dinamismi di linee curve, diviene un suggestivo mondo di combinazioni cromatiche. Raffaele Rossi racconta come il paesaggio possa essere visto intellettualmente in modo astratto, diventando qualcosa di altro e rimettendo in discussione luoghi comuni, ma analizzati per fare emergere dalla superficie lo stupore e la meraviglia. Eliana Sevillano con velature e strutture formali cariche di luce crea astratte "icone" cariche di spiritualità e di tempo.

Liletta Fornasari