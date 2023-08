Incidenti e code sull'Autosole: 24 ore di caos a Arezzo

Nuova giornata di passione nel tratto aretino dell’Autosole. L’ennesimo incidente, questa volta poco distante dal casello Valdarno, ha provocato lunghe code in direzione sud, fino all’uscita per Arezzo. L’incidente si è verificato intorno alle 10,30. Immediato l’intervento dei soccorsi ma nel frattempo il traffico è andato in tilt. Solo mercoledì si erano formati sette chilometri di coda per un altro incidente. E oggi è il primo giorno da bollino rosso in autostrada per le partenze dei vacanzieri. Domani la situazione andrà pure a peggiorare, con il bollino nero a indicare il massimo grado di allerta sulle strade per traffico intenso. Quello che si sta avvicinando potrebbe essere quindi il peggior fine settimana sul fronte della mobilità. Al via l’esodo estivo.

Partenze, verso mare o montagna, che vanno a sommarsi ad una situazione già critica dell’Autosole dove è maggiore il rischio di rallentamenti e code. Con il tratto aretino che si conferma una sorta di "imbuto" rispetto alla tre corsie sul nodo fiorentino e la "gemella" da Roma a Orte. Solo due giorni fa, si erano creati sette chilometri di incolonnamento dopo lo scontro, all’altezza di Monte San Savino, tra un’auto e un camion in cui era rimasta ferita una donna. Niente di nuovo rispetto ai giorni precedenti dove a farla da padrone erano state ancora le code. Con buona pace di pendolari e viaggiatori e, da oggi, anche di vacanzieri.

Gaia Papi