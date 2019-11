Arezzo, 27 novembre 2019 - Una cintura salva la vita? La prova del fuoco è impossibile averla, ogni incidente fa storia a sé. Però di sicuro quella cinghia che torna ad essere tanto odiata è una tutela straordinaria per ridurre gli effetti di uno scontro. E la cronaca comincia a diventare implacabile. La ragazza morta a Ristradella, quel sorriso spento troppo presto, non aveva messo la cintura.

E neanche la coppia travolta poco dopo Ceciliano da un’auto andata a invadere la corsia opposta. In entrambi i casi, a meno di clamorose sorprese nella ulteriore ricostruzione dei fatti, nessuno dei tre ha fatto nulla per provocare l’incidente. Ma, forse sovrappensiero, forse per una dimenticanza, non hanno neanche azionato quel salva-vita che viaggia con noi.

Che succede? «E’ un’infrazione che ha ripreso a crescere in modo preoccupante». Il comandante della polizia locale Cino Augusto Cecchini da anni cerca di aprire gli occhi sulle concause degli incidenti. In testa la distrazione e il telefonino: ma le cinture sono un’altra pagina amara. «E’ un presidio che può salvare chi viaggia: non capisco perché spesso non venga utilizzato».

Quanto spesso? I dati esatti sono invisibili: perché sotto le multe c’è un iceberg le cui dimensioni sfuggono a ogni controllo. Di sicuro nel 2019 c’è stata un’escalation di sanzioni, stimata intorno al 10%. Equivale a chiudere l’anno vicino alle 500 multe, essendo state 409 nel 2018. E già siamo nell’ordine delle due multe al giorno. «Aumentano – spiega Cecchini – perché è uno dei fenomeni che abbiamo preso di mira per questioni di sicurezza».

Ogni servizio mirato, spiega, lascia a bocca aperta. «Sono soprattutto gli anziani a non rispettare questa regola». Il che ne amplifica le conseguenze. Perché tanti over 60 viaggiano su utilitarie e piccole auto, le più fragili nelle strade. «Ci sono modelli sui quali la cintura dovrebbe essere doppia» dice con amarezza. Come andare oltre? Uno strumento forse c’è.

«Un ultimo tipo di telelaser è in grado di fotografare anche questa infrazione, verificando chi non agganci la cintura». E’ ancora sperimentale, in dotazione alla stradale ma non ad Arezzo. «Se starà a me decidere, nel momento in cui dovesse essere definitivamente omologato farò di tutto perché il nostro comando ne venga dotato».

Un mezzo attraverso il quale sgamare anche le furbizie che tornano a moltiplicarsi. Una volta, ricorderete, vendevano magliette con la cintura disegnata sopra, proprio per ingannare i controlli. Ora le auto hanno segnalatori acustici per chi non la agganci: ma c’è chi la fa passare intorno al sedile e non intorno alle spalle. Scegliendo di evitare un fastidio invece che di viaggiare più sicuri. Disposti a pagare una multa: e insieme il prezzo più caro che esista