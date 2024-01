Incidenti a Ponte Buriano: "Più lampioni e cartelli"

Due incidenti in appena 24 ore.

La nuova viabilità che porta al ponte sull’Arno non ha pace. Martedì pomeriggio uno scontro tra due auto ha mandato due persone al pronto soccorso. Mercoledì sempre nello stesso punto un altro incidente: tre i veicoli coinvolti. Un altro a Capodanno. Ma anche il 2023 è stato costellato da altri scontri. Il punto cruciale resta la curva per chi da Arezzo va verso il Valdarno che si trova imboccando la nuova viabilità. Manca un’adeguata segnalatica e l’illuminazione. E così nemmeno un mese fa è stato installato un pannello luminoso a ridosso della curva. Ma purtroppo chi arriva magari in velocità o non conoscendo il percorso, si sente disorientato.

Sembra una strada con lavori in corso. La curva maledetta degli automobilisti della Setteponti è diventata, quindi un dibattito politico.

A sottolineare la pericolosità è Gianfranco Vecchi segretario provinciale della Lega

"Dopo il successo per la chiusura dello storico ponte romanico di Ponte Buriano che vanta una longevità di quasi 800 anni, risulta indispensabile aumentare la sicurezza nel tratto di congiunzione tra la vecchia e la nuova viabilità; qualche settimana fa richiesi alla Provincia di Arezzo un rallentatore o un indicatore di velocità nel tratto di strada opposto alla frazione, atto a favorire una diminuzione della velocità nel tratto che ha interessato gli incidenti di queste ultime settimane.

Ciò che nel dettaglio ho richiesto alla Provincia è un aumento dell’illuminazione ed un rafforzamento della segnaletica della nuova viabilità; magari sarebbe opportuno chiudere, attraverso un sistema elettronico, come ad esempio barriere luminose, la vecchia viabilità affinché risulti, oltre ciclabile, veicolarmente inaccessibile, ed accessibile solo in caso di emergenza, così come previsto dalle iniziali progettazioni. Decine di automobilisti giornalmente occupano la vecchia viabilità, non considerando la curva imposta dalla nuova viabilità, rischiando non pochi incidenti ogni giorno. Risulta chiaro che l’invito mira ad un’intensa verifica tecnica della Provincia sullo stato attuale della sicurezza che riguarda la viabilità ed è rivolto anche ai cittadini ad una maggiore prudenza rispettando la segnaletica ed i limiti di velocità"