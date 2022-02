Ancora un incidente sulla strada regionale 71 sul rettilineo tra Giovi e Capolona. Erano le 11 quando all’altezza di Marcena si sono scontrate due auto. Immediata è partita la richiesta di soccorso da parte degli altri automobilisti che hanno assistito allo scontro. Intervenuti sul posto l’auto infermierizzata di Subbiano, ambulanza da Arezzo, vigili del fuoco. Per i rilievi la polizia municipale. La paura iniziale per la dinamica dello scontro si è per fortuna sciolta all’arrivo dei sanitari: due i feriti, un uomo di 79 anni e un uomo di 38 anni portati in codice giallo all’ospedale San Donato.

