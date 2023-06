Cortona, incidente sul lavoro: operaio in gravi condizioni

Arezzo, 26 giugno 2023 - Grave incidente sul lavoro a Cortona, in provincia di Arezzo. In base alle prime informazioni, un operaio di 47 anni è rimasto ferito gravemente mentre stava lavorando in una impresa edile. L'infortunio sul lavoro è avvenuto nella mattina di oggi, lunedì 26 giugno.

L'uomo è stato trasportato in gravi condizioni con elisoccorso Pegaso all'ospedale Le Scotte di Siena. Sul posto i mezzi di soccorso del 118 della Asl Toscana Sud Est con l'ambulanza della Misericordia di Cortona, i carabinieri di Cortona e i vigili del fuoco. La Asl ha attivato i tecnici della prevenzione sui luoghi di lavoro. Al momento non si hanno ulteriori dettagli sulla dinamica dell'incidente.