Incidente sul lavoro, ferito un 47enne

Arezzo, 7 luglio 2023 – Incidente sul lavoro in provincia di Arezzo: intorno alle 15.30 a Lucignano i mezzi di soccorso del 118 sono stati attivati per soccorrere un uomo di 47 anni. Sul posto l'ambulanza della Croce Bianca di Monte San Savino, l'elisoccorso Pegaso 1, i carabinieri di Cortona. Il ferito è stato trasportato in codice 3 sul policlinico di Siena. In corso accertamenti sulla dinamica dell'infortunio.